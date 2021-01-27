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Вест Бромвич - Манчестер Сити 0:5. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Вест Бромвич - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 26 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча 20-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити не оставил шансов Вест Бромвич Альбиону. Команда Хосепа Гвардиолы добыла свою 11-ю победу подряд, при этом сделала это весьма эффектно. Дублем отметился Гюндоган, по голу забили Канселу, Марез и Стерлинг. Александр Зинченко отыграл весь матч. Три заработанные балла позволили Сити возглавить турнирную таблицу Английской Премьер-лиги, правда, МЮ свой матч сыграет в среду.
Английская Премьер-лига. 20-й тур
Вест Бромвич - Манчестер Сити 0:5
Голы: Гюндоган 6, Канселу 23, Гюндоган 30, Марез 45, Стерлинг 58
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