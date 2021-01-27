Оскар: Мне кажется, что для меня найдется место в Челси

Полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар рассказал, что хотел бы завершить карьеру в "Челси".

"Я не думаю о том, чтобы покинуть Китай. Здесь у меня есть отличный проект. Но я бы хотел вернуться в "Челси", чтобы завершить карьеру. Там я выстроил прекрасную историю. Я пришел в Премьер-лигу очень юным, фанаты тогда не особо доверяли бразильцам. Я помог изменить это.

Я буду чуть старше, когда постараюсь вернуться. Но, поскольку я очень хорошо играю, у меня отличная статистика, мне кажется, что для меня найдется место в "Челси", – сказал бразилец в интервью Yellow and Green Football.