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Оскар: Мне кажется, что для меня найдется место в Челси
А найдется ли?
Полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар рассказал, что хотел бы завершить карьеру в "Челси".
"Я не думаю о том, чтобы покинуть Китай. Здесь у меня есть отличный проект. Но я бы хотел вернуться в "Челси", чтобы завершить карьеру. Там я выстроил прекрасную историю. Я пришел в Премьер-лигу очень юным, фанаты тогда не особо доверяли бразильцам. Я помог изменить это.
Я буду чуть старше, когда постараюсь вернуться. Но, поскольку я очень хорошо играю, у меня отличная статистика, мне кажется, что для меня найдется место в "Челси", – сказал бразилец в интервью Yellow and Green Football.
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