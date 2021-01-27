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Оскар: Мне кажется, что для меня найдется место в Челси

Англия
(1 голосов)

А найдется ли?

Оскар: Мне кажется, что для меня найдется место в Челси
Новина українською

Полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар рассказал, что хотел бы завершить карьеру в "Челси".

"Я не думаю о том, чтобы покинуть Китай. Здесь у меня есть отличный проект. Но я бы хотел вернуться в "Челси", чтобы завершить карьеру. Там я выстроил прекрасную историю. Я пришел в Премьер-лигу очень юным, фанаты тогда не особо доверяли бразильцам. Я помог изменить это.

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Я буду чуть старше, когда постараюсь вернуться. Но, поскольку я очень хорошо играю, у меня отличная статистика, мне кажется, что для меня найдется место в "Челси", – сказал бразилец в интервью Yellow and Green Football.

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В статье: Оскар Челси (Лондон) Челси
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
27.01.2021 в 17:23
Обычно заканчивать едут в Китай, а ты такой уверенный в себе, что думаешь тебя кто-то ждёт в Челси. В сборной кстати тоже тебя с 2015 года нет. Может потому, что твоя статистика в Китае никого не интересует?
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Dimka26 (Чернигов)
27.01.2021 в 17:57
да это всего лишь слова. Этот Оскар уже даже в Шахтере не сможет заиграть.30 летний пенсионер, который свою футбольную молодость профукал за деньги в Азии
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