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Неприятные итоги битвы: Ливерпуль и Тоттенхэм теряют ключевых футболистов из-за тяжелых травм
Срочно на трансферный рынок?
Отдельными пунктами в комментариях Юргена Клоппа и Жозе Моуриньо после матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (1:3) можно выделить информацию о травмированных футболистах. Оба исполнителя были заменены в перерыве.
"Все отлично, кроме травмы Матипа. Там что-то серьезное, проблемы со связками голеностопа. Конечно, он не мог продолжить поединок. Трансфер центрбека? Если у вас есть доступный защитник по разумной цене и нужного уровня, дайте нам знать. Дело не просто в покупке, а в том, чтобы подойти к вопросу грамотно. Нам не нужен "просто футболист", это не поможет. У нас уже есть Филлипс и Уильямс, хорошие ребята, которые преуспевают", – отметил Клопп.
"У Кейна травмы обеих голеностопов, вторая хуже первой. В первом эпизоде жестко нарушил правила Тьяго, а во втором – не помню. Харри пропустит несколько недель, более точно я пока сказать не могу. Есть футболисты, которых нельзя заменить, но мы должны бороться, ничего другого нам не остается", – констатировал Моуриньо.
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