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Помеха для Реала. Клопп и Фабиньо склоняют Мбаппе к переходу в Ливерпуль
У француза будет очень много предложений
Мадридский "Реал" уже долгое время готовится к подписанию Килиана Мбаппе из "ПСЖ". Однако сейчас у них появился серьезный конкурент.
Как сообщает Canal+, в трансфере форварда также заинтересован "Ливерпуль". Юрген Клопп уже общается с окружением Килиана и склоняет их к переезду в Англию.
Также важную роль в переговорах играет полузащитник "красных" Фабиньо. Бразилец играл с Мбаппе в "Монако" и уверяет, что в "Ливерпуле" тот сможет стать настоящей звездой.
Отметим, что контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2022-го.
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