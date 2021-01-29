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Помеха для Реала. Клопп и Фабиньо склоняют Мбаппе к переходу в Ливерпуль

Англия
(3 голосов)

У француза будет очень много предложений

Помеха для Реала. Клопп и Фабиньо склоняют Мбаппе к переходу в Ливерпуль
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" уже долгое время готовится к подписанию Килиана Мбаппе из "ПСЖ". Однако сейчас у них появился серьезный конкурент.

Как сообщает Canal+, в трансфере форварда также заинтересован "Ливерпуль". Юрген Клопп уже общается с окружением Килиана и склоняет их к переезду в Англию.

Также важную роль в переговорах играет полузащитник "красных" Фабиньо. Бразилец играл с Мбаппе в "Монако" и уверяет, что в "Ливерпуле" тот сможет стать настоящей звездой.

Читайте такжеМбаппе: Не хочу продлевать контракт с ПСЖ, а через год проситься на выход

Отметим, что контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2022-го.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Фабиньо Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (5)
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football_soccer (Украина)
29.01.2021 в 21:06
Клопп решил играть по бразильской системе.. Раз в защите хаос, нет глубины состава, значит будет играть по принципу "вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим" и усиляет атаку вместо казалось бы очевидного усиления защиты путем трансферов пары защитников
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.01.2021 в 20:40
Вся ситуация в том, что у Реала нет денег. Реал Мадрид - банкроты. И у Флорентино нет денег на покупку француза. А вот у Ливерпуля много свободных денег. Плюс к этому, вопрос о том, что летом избавятся от Салаха, не бесплатно, конечно, это решенный вопрос.
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-2
Просто Квашин (Харьков)
29.01.2021 в 21:04
Ты гомик думаешь все идиоты ???? Главный европейский банкрот - гей -клуб Барселона, поэтому не напрягайся, а то пукнешь....
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.01.2021 в 21:46
29.01.2021 в 20:40
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.01.2021 в 21:48
шепетівський кончєний дегенерат фуфлогида мессозбочена!
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