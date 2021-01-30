  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Кристал Пэлас обыгрывает Вулверхэмптон, Вест Бромвич и Фулхэм расписывают ничью
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Кристал Пэлас обыгрывает Вулверхэмптон, Вест Бромвич и Фулхэм расписывают ничью

Англия
(1 голосов)

Такие похожие и такие разные матчи

АПЛ. Кристал Пэлас обыгрывает Вулверхэмптон, Вест Бромвич и Фулхэм расписывают ничью
UA-Футбол
Новина українською

АПЛ. 21-й тур

Настоящая битва аутсайдеров, которая закончилась вничью. И эта ничья не позволила соперникам покинуть зону вылета. "Фулхэм" чуть больше старался выиграл первый тайм, вот только после перерыва "дрозды" добавили и смогли спасти игру. Впрочем, до спасительного 17-го места "Вест Бром" отделяет шесть очков, для нижней части турнирной таблицы достаточно много. А вот лондонская команды сохраняет более приемлемы шансы вскоре выбраться из зоны вылета.

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Фулхэм 2:2

Голы: Бартли 48, Перейра 66 - Райд 10, Кавалейру 77

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 3. Гиббс, 5. Бартли, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 18. Галлахер, 8. Ливермор, 23. Снодграсс, 7. Робинсон, 12. Перейра.

Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 14. Райд, 15. Лофтус-Чик, 18. Лемина, 29. Замбо-Ангисса, 9. Митрович, 19. Лукман.

***

Лондонцы больше хотели победить и добились своего. Решающей стала атака на 60-й минуте, когда Клайн хотел прорваться по левому флангу, но его пас оказался неточным. Тем не менее, Айю подобрал мяч и выдал хорошую передачу на Эзе, еще более хороший удар получился у Эберечи - 1:0. "Вулверхэмптон" сейчас явно на спаде, если не в кризисе.

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 1:0

Голы: Эзе 60

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 17. Клайн, 4. Миливоевич, 11. Заха, 22. Маккарти, 25. Эзе, 14. Айю, 23. Батшуайи.

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 2. Хувер, 15. Боли, 16. Коуди, 22. Семеду, 32. Дендокер, 49. Кильман, 28. Моутинью, 7. Педру, 9. Виллиан Жозе, 10. Поденсе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Фулхэм (Лондон) Вест Бромвич Альбион Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...