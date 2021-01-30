АПЛ. Кристал Пэлас обыгрывает Вулверхэмптон, Вест Бромвич и Фулхэм расписывают ничью

АПЛ. 21-й тур

Настоящая битва аутсайдеров, которая закончилась вничью. И эта ничья не позволила соперникам покинуть зону вылета. "Фулхэм" чуть больше старался выиграл первый тайм, вот только после перерыва "дрозды" добавили и смогли спасти игру. Впрочем, до спасительного 17-го места "Вест Бром" отделяет шесть очков, для нижней части турнирной таблицы достаточно много. А вот лондонская команды сохраняет более приемлемы шансы вскоре выбраться из зоны вылета.

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Фулхэм 2:2

Голы: Бартли 48, Перейра 66 - Райд 10, Кавалейру 77

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 3. Гиббс, 5. Бартли, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 18. Галлахер, 8. Ливермор, 23. Снодграсс, 7. Робинсон, 12. Перейра.

Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 14. Райд, 15. Лофтус-Чик, 18. Лемина, 29. Замбо-Ангисса, 9. Митрович, 19. Лукман.

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Лондонцы больше хотели победить и добились своего. Решающей стала атака на 60-й минуте, когда Клайн хотел прорваться по левому флангу, но его пас оказался неточным. Тем не менее, Айю подобрал мяч и выдал хорошую передачу на Эзе, еще более хороший удар получился у Эберечи - 1:0. "Вулверхэмптон" сейчас явно на спаде, если не в кризисе.

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 1:0

Голы: Эзе 60

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 17. Клайн, 4. Миливоевич, 11. Заха, 22. Маккарти, 25. Эзе, 14. Айю, 23. Батшуайи.

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 2. Хувер, 15. Боли, 16. Коуди, 22. Семеду, 32. Дендокер, 49. Кильман, 28. Моутинью, 7. Педру, 9. Виллиан Жозе, 10. Поденсе.