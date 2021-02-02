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Только недавно ведь приехал из Австрии: Ливерпуль отдал игрока из первой команды в аренду в Саутгемптон
До конца сезона
Пресс-служба "Саутгемптона" официально объявила об арендном соглашении с атакующим полузащитником "Ливерпуля" Такуми Минамино. В конце кампании японец вернется в стан "красных". Менеджер "святых" Ральф Хазенхюттль крайне рад подписанию футболиста в группу атаки, Минамино может справиться с ролью форварда.
В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги 26-летний исполнитель сыграл 9 матчей и забил 1 гол. С того момента, как Такуми присоединился к "Ливерпулю" в январе прошлого года, в целом он провел за команду Клоппа 31 матч и забил 4 гола.
Напомним, ранее Минамино выступал за "Сересо Осака" и "Ред Булл" (Зальцбург).
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