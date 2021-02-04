Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И вот опять. ВИДЕО, как Ливерпуль проиграл Брайтону
Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Брайтон, чемпионат Англии, 3 февраля 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Брайтон, что встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Казалось, после серии неудач команда Клоппа начала приходить в себя, но в этой игре мерсисайдцы вновь выглядели крайне слабо. Лишь одно попадание в створ ворот, да и вообще Брайтон больше атаковал и нашел свой шанс - во втором тайме отличился Элзейт. Ливерпуль выпал из первой тройки, а команда Поттера, одержав третью победу в последних четырех матчах, все дальше отрывается от зоны вылета.
Английская Премьер-лига. 22-й тур
Ливерпуль - Брайтон 0:1
Голы: Елзейт 56
Популярное сейчас
- Шахтёр впервые проигрывает, Динамо сыграет с ЦСКА 1948. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Первое поражение на сборах. Шахтер - Слован 0:1. Видео гола и обзор матча
- Минай добыл свою первую победу на зимних сборах
- Моуриньо уже не претендует на титул, Ливерпуль ожил. Таблица АПЛ 2020/21
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО