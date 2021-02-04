И вот опять. ВИДЕО, как Ливерпуль проиграл Брайтону

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Брайтон, что встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Казалось, после серии неудач команда Клоппа начала приходить в себя, но в этой игре мерсисайдцы вновь выглядели крайне слабо. Лишь одно попадание в створ ворот, да и вообще Брайтон больше атаковал и нашел свой шанс - во втором тайме отличился Элзейт. Ливерпуль выпал из первой тройки, а команда Поттера, одержав третью победу в последних четырех матчах, все дальше отрывается от зоны вылета.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Ливерпуль - Брайтон 0:1

Голы: Елзейт 56