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И вот опять. ВИДЕО, как Ливерпуль проиграл Брайтону

Англия
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Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Брайтон, чемпионат Англии, 3 февраля 2021

И вот опять. ВИДЕО, как Ливерпуль проиграл Брайтону
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Брайтон, что встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Казалось, после серии неудач команда Клоппа начала приходить в себя, но в этой игре мерсисайдцы вновь выглядели крайне слабо. Лишь одно попадание в створ ворот, да и вообще Брайтон больше атаковал и нашел свой шанс - во втором тайме отличился Элзейт. Ливерпуль выпал из первой тройки, а команда Поттера, одержав третью победу в последних четырех матчах, все дальше отрывается от зоны вылета.

Английская Премьер-лига. 22-й тур
Ливерпуль - Брайтон 0:1
Голы: Елзейт 56

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В статье: Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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