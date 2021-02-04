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Клопп - о поражении Ливерпуля: Мы выглядели неубедительно. Брайтон заслужил на победу
Менеджер "красных" оценил игру своей команды
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче чемпионата Англии против "Брайтона" (0:1).
"Мы разочарованы, нет даже повода улыбнуться. Тяжелая неделя. Две выездные игры, две очень напряженные игры, и сегодня вечером мы выглядели так, как будто мы недостаточно свежи, как психологически и физически. Много моментов, когда мы слишком легко отдавали мяч, ребята выглядели морально уставшими.
"Брайтон" заслужил победу, без сомнения. Сейчас для меня важнее найти объяснение, почему так произошло и понять, что же случилось сегодня вечером. Мы выглядели неубедительно. Я знаю, что мои футболисти способны доставлять мяч из точки А в точку Б, но сегодня точка Б оказалась недоступной.
"Брайтон" - футбольная команда. Мы были недостаточно свежими. Нужно с этим разобраться. Каждый наш футболист способен играть лучше, чем в этом матче. Я их знаю, тут дело не в том, что они не хотели. Причина в чем-то другом.
Если мы идем на неоправданный риск, мы теряем ритм. Это приводит к тому, что "Брайтон" обыграл "Ливерпуль" и заслужил это. Мы проиграли нашу вторую домашнюю игру, но теперь мы ничего не можем изменить, мы должны с этим работать", - цитирует слова Клоппа BBC.
Напомним, что после поражения в турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" находится на 4-м месте, в активе клуба 40 очков. "Брайтон" расположился на 15-й позиции, набрав 24 балла.
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