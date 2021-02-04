Тухель прокомментировал сравнение Моуриньо между Челси и ПСЖ

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель отреагировал на слова португальского наставника "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуриньо, что работа в "ПСЖ" не сравнится по сложности с Премьер-лигой.

"Это нельзя сравнивать. Абсолютно согласен. Это совсем другое. Это совершенно другая культура, другое отношение. Другой способ игры. Я хочу очень четко указать на это: для меня нет ничего лучше или хуже - это просто очень, очень другое.

"Жозе прав, это большая разница. Дело не в том, что лучше или что хуже, просто в том, подходит ли это, и прямо сейчас это подходит мне идеально. Я чувствую себя абсолютно комфортно", - приводит слова Тухеля Goal.