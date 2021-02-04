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Тухель прокомментировал сравнение Моуриньо между Челси и ПСЖ

Англия
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Другой способ игры

Тухель прокомментировал сравнение Моуриньо между Челси и ПСЖ
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Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель отреагировал на слова португальского наставника "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуриньо, что работа в "ПСЖ" не сравнится по сложности с Премьер-лигой.

"Это нельзя сравнивать. Абсолютно согласен. Это совсем другое. Это совершенно другая культура, другое отношение. Другой способ игры. Я хочу очень четко указать на это: для меня нет ничего лучше или хуже - это просто очень, очень другое.

"Жозе прав, это большая разница. Дело не в том, что лучше или что хуже, просто в том, подходит ли это, и прямо сейчас это подходит мне идеально. Я чувствую себя абсолютно комфортно", - приводит слова Тухеля Goal.

Напомним, что сегодня, 4 февраля, в рамках 22-го тура чемпионата Англии, "Челси" предстоит сыграть с "Тоттенхэм". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Для "синих" это будет 3-й матч под руководством Томаса Тухеля.




                                                    

                                
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                                В статье:
                                Жозе Моуриньо Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж                            

                                                

                        

                            

                                
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                                    Goal                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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