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Моуриньо – о поражении шпор: Прагматичная оценка? Один пенальти, который трудно принять, один гол и 1:0
Жозе на связи
Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в поединке 22-го тура АПЛ против "Челси" (0:1). Приводит слова португальца BBC. Отметим, что "Тоттенхэм" проиграл 3 матча в чемпионате подряд.
"У Винисиуса был отличный шанс забить. Нам нужно проанализировать матч с первой и до последней минуты, но если вы хотите оценивать прямо сейчас и прагматично, то я скажу следующее: один пенальти, один гол, 1:0. 11-метровый сильно ударил по "Тоттенхэму", трудно было это принять. В первом тайме у нас мало что получалось".
"Во второй половине встречи мы продемонстрировали прекрасный настрой. Конечно, нам не нравятся наши физический кондиции, ошибки в обороне не исчезли, но мы натянем улыбку и будем идти вперед. Надеюсь, на следующей неделе вернется Харри Кейн. Бэйл? Он старается из всех сил, как и мы все".
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