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Моуриньо – журналистке: Гарет Бэйл? Это хороший вопрос, но вы не заслуживаете услышать ответ

Англия
(1 голосов)

Жозе в своем стиле

Моуриньо – журналистке: Гарет Бэйл? Это хороший вопрос, но вы не заслуживаете услышать ответ
Новина українською

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в фирменной манере ответил британской журналистке Элисон Бендер на вопрос об игровом времени Гарета Бэйла. Напомним, вчера "шпоры" уступили "Челси" на своем поле (0:1) в рамках центрального матча 22-го тура АПЛ. Единственный гол с пенальти забил хавбек "синих" Жоржиньо Фрелло.

"Я спросила Жозе, почему он не выпустил на поле Гарета Бэйла. Португалец ответил: "Это хороший вопрос, но вы не заслуживаете услышать ответ".

Напомним, 31-летний валлийский вингер в текущем сезоне сыграл 6 матчей в чемпионате Англии и забил 1 гол.

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В статье: Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (2)
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lightning (Одесса)
05.02.2021 в 10:32
чмо )
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+1
0
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Red_Cat (Салоники)
05.02.2021 в 10:06
Руки прочь от Бейла! Дайте человеку спокойно поиграть в гольф!
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0
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