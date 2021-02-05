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Моуриньо – журналистке: Гарет Бэйл? Это хороший вопрос, но вы не заслуживаете услышать ответ
Жозе в своем стиле
Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в фирменной манере ответил британской журналистке Элисон Бендер на вопрос об игровом времени Гарета Бэйла. Напомним, вчера "шпоры" уступили "Челси" на своем поле (0:1) в рамках центрального матча 22-го тура АПЛ. Единственный гол с пенальти забил хавбек "синих" Жоржиньо Фрелло.
"Я спросила Жозе, почему он не выпустил на поле Гарета Бэйла. Португалец ответил: "Это хороший вопрос, но вы не заслуживаете услышать ответ".
I asked Jose why he didn’t bring Bale on. He said ‘good question but you don’t deserve an answer’ ???? pic.twitter.com/Z5ULM94fMu— Alison Bender (@alibendertv) February 4, 2021
Напомним, 31-летний валлийский вингер в текущем сезоне сыграл 6 матчей в чемпионате Англии и забил 1 гол.
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