Моуриньо – журналистке: Гарет Бэйл? Это хороший вопрос, но вы не заслуживаете услышать ответ

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в фирменной манере ответил британской журналистке Элисон Бендер на вопрос об игровом времени Гарета Бэйла. Напомним, вчера "шпоры" уступили "Челси" на своем поле (0:1) в рамках центрального матча 22-го тура АПЛ. Единственный гол с пенальти забил хавбек "синих" Жоржиньо Фрелло.

I asked Jose why he didn’t bring Bale on. He said ‘good question but you don’t deserve an answer’ ???? pic.twitter.com/Z5ULM94fMu