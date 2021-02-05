Моуриньо – журналистке: Гарет Бэйл? Это хороший вопрос, но вы не заслуживаете услышать ответ

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в фирменной манере ответил британской журналистке Элисон Бендер на вопрос об игровом времени Гарета Бэйла. Напомним, вчера "шпоры" уступили "Челси" на своем поле (0:1) в рамках центрального матча 22-го тура АПЛ. Единственный гол с пенальти забил хавбек "синих" Жоржиньо Фрелло.

"Я спросила Жозе, почему он не выпустил на поле Гарета Бэйла. Португалец ответил: "Это хороший вопрос, но вы не заслуживаете услышать ответ".

I asked Jose why he didn’t bring Bale on. He said ‘good question but you don’t deserve an answer’ ???? pic.twitter.com/Z5ULM94fMu — Alison Bender (@alibendertv) February 4, 2021

Напомним, 31-летний валлийский вингер в текущем сезоне сыграл 6 матчей в чемпионате Англии и забил 1 гол.