Когда-то играл в Арсенале. Тоттенхэм проявляет интерес к Рэмси

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к Аарону Рэмси. Об этом передает TuttoJuve.

Валлийский полузащитник стал чаще играть при Андреа Пирло, но все еще рассматривает возвращение в АПЛ. В составе "шпор" он может заменить Деле Алли, которым давно интересуются в Париже.

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Контракт Рэмси с "Ювентусом" заканчивается летом 2023-го года. В текущем сезоне он провел 20 матчей, но несколько раз вылетал из-за травм.

Напомним, что Аарон 11 лет провел в "Арсенале". "Канониры" - главный враг "шпор" на полях Англии.