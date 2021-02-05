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Когда-то играл в Арсенале. Тоттенхэм проявляет интерес к Рэмси
Валлийца при переходе могут обвинить в предательстве
Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к Аарону Рэмси. Об этом передает TuttoJuve.
Валлийский полузащитник стал чаще играть при Андреа Пирло, но все еще рассматривает возвращение в АПЛ. В составе "шпор" он может заменить Деле Алли, которым давно интересуются в Париже.
Контракт Рэмси с "Ювентусом" заканчивается летом 2023-го года. В текущем сезоне он провел 20 матчей, но несколько раз вылетал из-за травм.
Напомним, что Аарон 11 лет провел в "Арсенале". "Канониры" - главный враг "шпор" на полях Англии.
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