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Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно попытается подписать 21-летнего защитника РБ Лейпциг

Англия
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В подписании лично заинтересован главный тренер красных

Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно попытается подписать 21-летнего защитника РБ Лейпциг
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпциг" и молодёжной сборной Франции Ибраиме Конате.

По сообщениям The Independent, в трансфере француза лично заинтересован главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. Норвежский специалист считает, что Конате идеально подходит в пару к Гари Магуайру в центр обороны.

Руководство "РБ Лейпциг" рассчитывает выручить с продажи Конате € 50 млн.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 21-летний защитник из-за травмы провёл всего 6 матчей и забил один гол.

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В статье: Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Ибраима Конате
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