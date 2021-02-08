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Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно попытается подписать 21-летнего защитника РБ Лейпциг
В подписании лично заинтересован главный тренер красных
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпциг" и молодёжной сборной Франции Ибраиме Конате.
По сообщениям The Independent, в трансфере француза лично заинтересован главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. Норвежский специалист считает, что Конате идеально подходит в пару к Гари Магуайру в центр обороны.
Руководство "РБ Лейпциг" рассчитывает выручить с продажи Конате € 50 млн.
В нынешнем сезоне Бундеслиги 21-летний защитник из-за травмы провёл всего 6 матчей и забил один гол.
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