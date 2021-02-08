Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно попытается подписать 21-летнего защитника РБ Лейпциг

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпциг" и молодёжной сборной Франции Ибраиме Конате.

По сообщениям The Independent, в трансфере француза лично заинтересован главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. Норвежский специалист считает, что Конате идеально подходит в пару к Гари Магуайру в центр обороны.

Руководство "РБ Лейпциг" рассчитывает выручить с продажи Конате € 50 млн.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 21-летний защитник из-за травмы провёл всего 6 матчей и забил один гол.