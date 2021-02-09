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Ведущий английский арбитр получает смертельные угрозы после спорного решения в матче Фулхэм – Вест Хэм
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Решения рефери АПЛ Майка Дина спровоцировали агрессию со стороны радикальных фанатов. По информации авторитетного издания The Athletic, англичанин получает в свой адрес смертельные угрозы, также есть доказательства того, что запугивали и родственников Дина. 52-летний Майк обратился в полицию.
Напомним, в рамках 23-го тура чемпионата Англии арбитр обслуживал встречу "Фулхэма" и "Вест Хэма". В конце поединка судья удалил хавбека "молотобойцев" Томаша Соучека после просмотра эпизода на VAR. Отметим, что позднее инцидент был признан ошибочным, а красную карточку футболиста отменили.
Сообщается, что Дин будет работать на матче Кубка Англии "Лестер" – "Брайтон" (10 февраля), однако на поединках 24-го тура арбитр задействован не будет, он попросил не включать его в список рефери на эти выходные.
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