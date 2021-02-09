  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль в летнее трансферное окно попытается подписать полузащитника Спортинга
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль в летнее трансферное окно попытается подписать полузащитника Спортинга

Англия
(1 голосов)

Он проводит результативный сезон

Ливерпуль в летнее трансферное окно попытается подписать полузащитника Спортинга
Новина українською

"Ливерпуль" нацелился на полузащитника лиссабонского "Спортинга" Педру Гонсалвеша, пишет Mirror.

Читайте такжеДинамовцы после сборов получили один выходной

По информации источника, в январское трансферное окно мерсисайдцы уже устанавливали неформальные контакты со стороной футболиста. Красные намерены серьёзно поработать над трансферами летом, поскольку множество травм в этом сезоне обнажили нехватку глубины состава в команде Юргена Клоппа.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии хавбек "Спортинга" провёл 15 матчей, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) Ливерпуль Спортинг Педру Гонсалвеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...