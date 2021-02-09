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Ливерпуль в летнее трансферное окно попытается подписать полузащитника Спортинга
Он проводит результативный сезон
"Ливерпуль" нацелился на полузащитника лиссабонского "Спортинга" Педру Гонсалвеша, пишет Mirror.
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По информации источника, в январское трансферное окно мерсисайдцы уже устанавливали неформальные контакты со стороной футболиста. Красные намерены серьёзно поработать над трансферами летом, поскольку множество травм в этом сезоне обнажили нехватку глубины состава в команде Юргена Клоппа.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии хавбек "Спортинга" провёл 15 матчей, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи.
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