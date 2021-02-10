Мактоминай: Критика – это часть футбола. Это не проблема

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминай прокомментировал расистские оскорбления в адрес защитника Акселя Туанзебе.

"Критика – это часть футбола. Это не проблема. Меня критиковали миллион раз и обязательно будут критиковать снова. Проблема в том, когда ты начинаешь верить тому, что говорят другие люди, будь то хорошие или плохие вещи. Вы должны свести к минимуму весь внешний шум, особенно в нашем клубе. В футболе у вас должна быть толстая кожа, как вы видите из того, что происходит с расовыми оскорблениями.

Позор тем людям, которые в соцсетях говорят то, что они сейчас говорят. Честно говоря, мне было тяжело от встречи с Акселем на следующий день после игры. Это тем более отвратительно, когда такое происходит с одним из моих братьев, с которым я рос уже очень-очень давно", – приводит слова Мактоминай официальный сайт "МЮ".