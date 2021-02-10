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Мактоминай: Критика – это часть футбола. Это не проблема
Футболист поддержал своего партнера по команде
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминай прокомментировал расистские оскорбления в адрес защитника Акселя Туанзебе.
"Критика – это часть футбола. Это не проблема. Меня критиковали миллион раз и обязательно будут критиковать снова. Проблема в том, когда ты начинаешь верить тому, что говорят другие люди, будь то хорошие или плохие вещи. Вы должны свести к минимуму весь внешний шум, особенно в нашем клубе. В футболе у вас должна быть толстая кожа, как вы видите из того, что происходит с расовыми оскорблениями.
Позор тем людям, которые в соцсетях говорят то, что они сейчас говорят. Честно говоря, мне было тяжело от встречи с Акселем на следующий день после игры. Это тем более отвратительно, когда такое происходит с одним из моих братьев, с которым я рос уже очень-очень давно", – приводит слова Мактоминай официальный сайт "МЮ".
Туанзебе вышел на поле в самой концовке матча против "Эвертона", когда "Манчестер Юнайтед" вел в счете. Однако именно он совершил фол на 95-й минуте встречи, после которого "ириски" забили гол и сравняли счет.
После этого инцидента в Instagram Туанзебе появилась масса расистских комментариев, и это второй раз, когда защитник подвергся оскорблениям такого типа за последние 10 дней.
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