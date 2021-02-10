  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мактоминай: Критика – это часть футбола. Это не проблема
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мактоминай: Критика – это часть футбола. Это не проблема

Англия
(1 голосов)

Футболист поддержал своего партнера по команде

Мактоминай: Критика – это часть футбола. Это не проблема
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминай прокомментировал расистские оскорбления в адрес защитника Акселя Туанзебе.

"Критика – это часть футбола. Это не проблема. Меня критиковали миллион раз и обязательно будут критиковать снова. Проблема в том, когда ты начинаешь верить тому, что говорят другие люди, будь то хорошие или плохие вещи. Вы должны свести к минимуму весь внешний шум, особенно в нашем клубе. В футболе у вас должна быть толстая кожа, как вы видите из того, что происходит с расовыми оскорблениями.

Позор тем людям, которые в соцсетях говорят то, что они сейчас говорят. Честно говоря, мне было тяжело от встречи с Акселем на следующий день после игры. Это тем более отвратительно, когда такое происходит с одним из моих братьев, с которым я рос уже очень-очень давно", – приводит слова Мактоминай официальный сайт "МЮ".

Туанзебе вышел на поле в самой концовке матча против "Эвертона", когда "Манчестер Юнайтед" вел в счете. Однако именно он совершил фол на 95-й минуте встречи, после которого "ириски" забили гол и сравняли счет.

После этого инцидента в Instagram Туанзебе появилась масса расистских комментариев, и это второй раз, когда защитник подвергся оскорблениям такого типа за последние 10 дней.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе Скотт МакТоминей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...