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Тухель: Мы рассчитываем на Кепу

Англия
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Томас даст вратарю шанс

Тухель: Мы рассчитываем на Кепу

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о положении вратаря Кепы Аррисабалаги в преддверии выездного матча 1/8 финала Кубка Англии с "Барнсли", который пройдёт сегодня, 11 февраля.

"Кепа не должен прыгать выше головы. Я хочу, чтобы он провёл нормальный матч. Ему не нужно доказывать мне или кому-либо ещё, что он должен быть основным вратарём сборной Испании на Евро. Надо просто показать свой уровень. Ни больше ни меньше.

Для Кепы хорошо, что он всё начал заново. Я раньше не работал с ним и надеюсь, что у нас не возникнет трудностей. На тренировках он делает всё, чтобы впечатлить. Надеюсь, сегодня он покажет то же, что и там. Наша задача — выжимать из Кепы максимум, доверять ему и улучшать его сильные стороны. Мы рассчитываем на него, нам нужны три сильных вратаря для достижения целей", — цитирует Тухеля Sky Sports.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага Челси
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