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Тяжелый жребий для Манчестера. Стали известны пары 1/4 финала кубка Англии
А вот команде Тухеля снова везет
Фото - Mirror
Состоялась жеребьевка матчей четвертьфиналов кубка Англии. Даже несмотря на то, что игра "Барнсли" - "Челси" будет проведена в четверг вечером.
В двух самых интересных парах сыграют команды из Манчестер - "МЮ" встретится с "Лестером", а "горожане" - с "Эвертоном". Полностью жребий выглядат следующим образом:
- "Эвертон" - "Ман Сити"
- "Борнмут" - "Саутгемптон"
- "Лестер" - "МЮ"
- "Барнсли"/"Челси" - "Шеффилд Юнайтед"
#FACup quarter-final draw:— Squawka News (@SquawkaNews) February 11, 2021
Everton v Man City
Bournemouth v Southampton
Leicester v Man Utd
Barnsley/Chelsea v Sheffield Utd
Базовый день матча - 20-е марта.
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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
11.02.2021 в 22:14
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kalan-86 (Анкара)
11.02.2021 в 22:28
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