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Тяжелый жребий для Манчестера. Стали известны пары 1/4 финала кубка Англии

Англия
(1 голосов)

А вот команде Тухеля снова везет

Тяжелый жребий для Манчестера. Стали известны пары 1/4 финала кубка Англии

Фото - Mirror

UA-Футбол
Новина українською

Состоялась жеребьевка матчей четвертьфиналов кубка Англии. Даже несмотря на то, что игра "Барнсли" - "Челси" будет проведена в четверг вечером.

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В двух самых интересных парах сыграют команды из Манчестер - "МЮ" встретится с "Лестером", а "горожане" - с "Эвертоном". Полностью жребий выглядат следующим образом:

  • "Эвертон" - "Ман Сити"
  • "Борнмут" - "Саутгемптон"
  • "Лестер" - "МЮ"
  • "Барнсли"/"Челси" - "Шеффилд Юнайтед"

Базовый день матча - 20-е марта.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
11.02.2021 в 22:14
да, не везет МЮ. Если бы МанСити или Челси, то было бы легче...
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kalan-86 (Анкара)
11.02.2021 в 22:28
Мне тоже подумалось, что невезением это язык не поворачивается назвать. Для обеих команд Манчестера вполне рабочий жребий.
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