Тяжелый жребий для Манчестера. Стали известны пары 1/4 финала кубка Англии

Состоялась жеребьевка матчей четвертьфиналов кубка Англии. Даже несмотря на то, что игра "Барнсли" - "Челси" будет проведена в четверг вечером.

В двух самых интересных парах сыграют команды из Манчестер - "МЮ" встретится с "Лестером", а "горожане" - с "Эвертоном". Полностью жребий выглядат следующим образом :

"Эвертон" - "Ман Сити"

"Борнмут" - "Саутгемптон"

"Лестер" - "МЮ"

"Барнсли"/"Челси" - "Шеффилд Юнайтед"

#FACup quarter-final draw:



Everton v Man City

Bournemouth v Southampton

Leicester v Man Utd

Barnsley/Chelsea v Sheffield Utd — Squawka News (@SquawkaNews) February 11, 2021

Базовый день матча - 20-е марта.