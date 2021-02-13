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Моуриньо: Сити заработал современный пенальти - за касание ногтем
Наставник "шпор" поделился мыслями после поражения от "горожан"
Faisal HQ
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал
"Что сказать об этой игре? Свежая команда играла с утомленной, но начавшей матч очень хорошо. Мы контролировали происходящее, попали в штангу, и гол стал бы для нас зарядом, столь необходимым в случае усталости.
А потом "Сити" заработал один из этих современных пенальти, как я их называю, и мы попали в сложную ситуацию. Современный пенальти – это когда даже за касание ногтем могут указать на точку. Причем это зависит от соперника. В некоторых случаях ты касаешься игрока ногтем, носом, пальцем ноги – и судья назначает пенальти, а ВАР констатирует, что контакт был. И контакт сложно отрицать.
Я очень, очень доволен отношением игроков к делу. На поле вышли парни, которые пару дней назад отыграли два часа (прим. - против "Эвертона" в Кубке Англии), и полностью выложились. Парни были в тяжелой ситуации, но проявили храбрость.
Команда, в которой нет единства, сдалась бы и была бы наказана за это, но я видел, как парни вроде Гарри Кейна, Бена Дэвиса, Хейбьерга работали изо всех сил. Ничего дурного не могу сказать о своих ребятах, не было даже некоторых ошибок, всегда присутствующих в наших выступлениях. Все складывалось против нас. А во втором тайме было особенно тяжело", – рассказал португалец.
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