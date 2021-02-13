  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо: Сити заработал современный пенальти - за касание ногтем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: Сити заработал современный пенальти - за касание ногтем

Англия
(1 голосов)

Наставник "шпор" поделился мыслями после поражения от "горожан"

Моуриньо: Сити заработал современный пенальти - за касание ногтем

Faisal HQ

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" в матче 24-го тура АПЛ.

"Что сказать об этой игре? Свежая команда играла с утомленной, но начавшей матч очень хорошо. Мы контролировали происходящее, попали в штангу, и гол стал бы для нас зарядом, столь необходимым в случае усталости.

А потом "Сити" заработал один из этих современных пенальти, как я их называю, и мы попали в сложную ситуацию. Современный пенальти – это когда даже за касание ногтем могут указать на точку. Причем это зависит от соперника. В некоторых случаях ты касаешься игрока ногтем, носом, пальцем ноги – и судья назначает пенальти, а ВАР констатирует, что контакт был. И контакт сложно отрицать.

Я очень, очень доволен отношением игроков к делу. На поле вышли парни, которые пару дней назад отыграли два часа (прим. - против "Эвертона" в Кубке Англии), и полностью выложились. Парни были в тяжелой ситуации, но проявили храбрость.

Команда, в которой нет единства, сдалась бы и была бы наказана за это, но я видел, как парни вроде Гарри Кейна, Бена Дэвиса, Хейбьерга работали изо всех сил. Ничего дурного не могу сказать о своих ребятах, не было даже некоторых ошибок, всегда присутствующих в наших выступлениях. Все складывалось против нас. А во втором тайме было особенно тяжело", – рассказал португалец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
skopa (Харьков)
13.02.2021 в 23:29
Моуриньо в этом прав на все сто..Это было как бы из баскетбола..Будем считать, что турок упал от страшного удара...или от дикой боли..аж в глазах потемнело..Судья очень хотел поверить.. и поверил...
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
13.02.2021 в 23:10
Маур снова включил ворчуна. Узнаю брата Колю :)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...