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Гвардиола: Все смеялись, когда я говорил о Гюндогане в нападении

Англия
(1 голосов)

Наставник похвалил Илкая за последние успехи

Гвардиола: Все смеялись, когда я говорил о Гюндогане в нападении

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил выдающуюся форму Илкая Гюндогана, единолично решившего матч с "Тотттенхэмом" (3:0) дублем и заработанным пенальти.

Всего на счету немца 9 голов в 9 последних матчах АПЛ.

"Я много раз говорил, что он может играть нападающего, "ложную девятку", а люди смеялись. Я понимаю, почему. Потому что он не делал этого. Однако у него есть голевое чутье.

Сегодня он заработал чистый пенальти, а затем проявил свое мастерство, чтобы забить два гола. У него есть чувство темпа, чтобы подключаться вперед. Он так хорош в эти моменты.

Он получил награду лучшему игроку месяца. Если он продолжит играть таким же образом в феврале, он получит ее снова", — цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее Гвардиола анонсировал, что голкипер команды Эдерсон может вскоре стать штатным пенальтистом команды.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Илкай Гюндоган
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
14.02.2021 в 12:15
Хи-хи-хи-хи.....
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