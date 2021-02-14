Гвардиола: Все смеялись, когда я говорил о Гюндогане в нападении

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил выдающуюся форму Илкая Гюндогана, единолично решившего матч с "Тотттенхэмом" (3:0) дублем и заработанным пенальти.

Всего на счету немца 9 голов в 9 последних матчах АПЛ.

"Я много раз говорил, что он может играть нападающего, "ложную девятку", а люди смеялись. Я понимаю, почему. Потому что он не делал этого. Однако у него есть голевое чутье.

Сегодня он заработал чистый пенальти, а затем проявил свое мастерство, чтобы забить два гола. У него есть чувство темпа, чтобы подключаться вперед. Он так хорош в эти моменты.

Он получил награду лучшему игроку месяца. Если он продолжит играть таким же образом в феврале, он получит ее снова", — цитирует Гвардиолу BBC.