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Хаким Зиеш намерен покинуть Челси

Англия
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Томас Тухель не планирует использовать марокканца, как основного игрока

Хаким Зиеш намерен покинуть Челси

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Новина українською

27-летний марокканский полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш хочет покинуть клуб, пишет Corriere dello Sport.

По информации источника, главный тренер синих Томас Тухель рассматривает хавбека лишь в качестве резервного игрока, поэтому Зиеш намерен сменить прописку в летнее трансферное окно.

Хакимом интересуются "Ювентус" и "Милан". Итальянские гранды хотят воспользоваться этой ситуацией и следующим летом переманить Хакима, если его положение в стане лондонского коллектива не улучшится.

В сезоне-2020/2021 Зиеш провёл за "Челси" 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Хаким Зиеш
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