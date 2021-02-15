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Хаким Зиеш намерен покинуть Челси
Томас Тухель не планирует использовать марокканца, как основного игрока
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27-летний марокканский полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш хочет покинуть клуб, пишет Corriere dello Sport.
По информации источника, главный тренер синих Томас Тухель рассматривает хавбека лишь в качестве резервного игрока, поэтому Зиеш намерен сменить прописку в летнее трансферное окно.
Хакимом интересуются "Ювентус" и "Милан". Итальянские гранды хотят воспользоваться этой ситуацией и следующим летом переманить Хакима, если его положение в стане лондонского коллектива не улучшится.
В сезоне-2020/2021 Зиеш провёл за "Челси" 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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