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Арсенал предложит контракты двум арендованным игрокам

Англия
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Подошли Артете

Арсенал предложит контракты двум арендованным игрокам

Новина українською

"Канониры" готовят постоянные контракты для двух игроков - клуб хочет удержать испанского полузащитника Дани Себальоса и австралийского вратаря Метью Райана после сезона 2020-21.

Как сообщает The Sun, клуб готовится к переговорам соответственно с мадридским "Реалом" (относительно Себальоса) и "Брайтона" (Райана).

Оба игрока выступают в аренде "Арсенала" с 2020 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Мэтью Райан Дани Себальос
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