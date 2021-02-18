Арсенал предложит контракты двум арендованным игрокам

"Канониры" готовят постоянные контракты для двух игроков - клуб хочет удержать испанского полузащитника Дани Себальоса и австралийского вратаря Метью Райана после сезона 2020-21.

Как сообщает The Sun, клуб готовится к переговорам соответственно с мадридским "Реалом" (относительно Себальоса) и "Брайтона" (Райана).

Оба игрока выступают в аренде "Арсенала" с 2020 года.