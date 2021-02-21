Каррагер: Наблюдая за игрой Ливерпуля, я редко жду от них гола

Джейми Каррагер обрушился с критикой на "Ливерпуль" после домашнего поражения 0:2 от "Эвертона".

В субботу "Ливерпуль" потерпел свое четвертое подряд поражение на "Энфилде", чего не случалось 98 лет. По мнению Каррагера, проблемы команды Юргена Клоппа гораздо глубже, чем просто отсутствие ведущего защитника Виргила Ван Дейка.

"Ливерпуль" был так плох, и они получили по заслугам. Они не могу продолжать говорить: "Ну, у нас же нет Ван Дейка". Я сыт по горло этим.

В атакующей игре они так же плохи, как и в оборонительной. Я знаю, что "Ливерпуль" доминировал по владению мячом, но это ничего не значит, если ты не создаешь моменты. А с этим у "Ливерпуля" большие проблемы.

Сейчас очень редко бывает, когда ты ожидаешь от "Ливерпуля" забитый гол, наблюдая за их игрой", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.