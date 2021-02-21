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Эвертон продлит контракт с Динем

Англия
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Один из лучших в АПЛ на своей позиции

Эвертон продлит контракт с Динем

ТУР

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Защитник "Эвертона" Люка Динь согласовал условия продления контракта с клубом, сообщает журналист Николо Шира в Twitter.

По информации источника, 27-летний француз подпишет соглашение сроком до конца июня 2025 года.

"Эвертон" подписал Диня в 2018-м году у "Барселоны" за 20 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 6 результативных передач в 16 матчах АПЛ.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Люка Динь
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