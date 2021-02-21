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Вест Хэм - Тоттенхэм 2:1. Порядок против класса

Англия
(2 голосов)

Заслуженная виктория подопечных Мойеса и молотобойцы выходят на лигочемпионовское место

Вест Хэм - Тоттенхэм 2:1. Порядок против класса

Фото - skysports.com

UA-Футбол
Новина українською

Неоднозначный и слабый матч "Тоттенхэма", словно чего-то не хватало гостям. По игре так кажется, что девятая позиция "шпор" вполне закономерна. Впрочем, хозяевам повезло забить быстрый гол. Хороший пас сделал Соучек в штрафную, Антонио должен был забивать с первого касания, Льорис отбил мяч. Форвард на добивании все же открыл счет в игре. Расторопнее выглядели "молотобойцы", собраннее и нацеленными на ворота.

"Тоттенхэм" владел серьезным преимуществом в игре, проводил комбинации на любой вкус, часто эти атаки завершались ударами. Спасал либо Фабиански, либо защитники. При этов все атаки были похожи друг на друга. Без неожиданностей. Стоит отметить, что сейчас оборона у команды Мойеса одна из самых надежных в Премьер-лиге, грамотно и уверенно защищаются лондонцы в каждом следующем поединке.

В самом начале второго тайма забил Лингард. Через центр прошел выпад хозяев встречи, снова начудили защитники "шпор", Лингард оказался на убойной позиции и выстрелил в дальний угол. Форналс отдал голевой пас, хотя и он сам мог пробить, но позволил отличиться новичку.

Вест Хэм - Тоттенхэм 2:1. Порядок против класса - изображение 1

Команда Моуриньо пошла вперед всеми силами, фактически ва-банк, верные шансы стали появляться у ворот Фабиански. Только у Кейна было три отменных возможности забить. Мяч же пролетал рядом с каркасом ворот, голкипер совершил пару сейвов, а также перекладина однажды спасла хозяев, еще раз штанга сыграла за "молотобойцев". И все же забил "Хотспур". Прошел навес на Лукаса Моуру, тот на ближней штанге поймал мяч и головой пробил точно в цель. В итоге 2:1, и гол, как слабое утешение для гостей. Ну, и очевидный, заслуженный успех для хозяев.

АПЛ. 25-й тур

Олимпийский стадион (Лондон)
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Вест Хэм - Тоттенхэм 2:1

Голы: Антонио 5, Лингард 47 - Лукас Моура 64

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 5. Цоуфал, 15. Доусон, 23. Диоп, 18. Форнальс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 11. Лингард, 17. Боуэн.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 3. Регилон, 6. Мина Санчес, 15. Дайер, 39. Танганга, 5. Хейбьерг, 11. Ламела, 27. Лукас Моура, 28. Ндомбеле, 7. Сон Мин, 10. Кейн.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.02.2021 в 15:59
Та щоб вони без Ярмоли робили?
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