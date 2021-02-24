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Вирджил ван Дейк вернулся на поле
Но пока без партнеров
Ліверпуль
Нидерландский центрбэк "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк начал новый этап восстановления после тяжелой травмы - разрыв крестообразных связок колена. Ее он получил еще в октябре.
Как сообщают в клубе, 29-летний Вирджил тренируется по индивидуальной программе, но уже на поле и с мячом.
По оценкам медиков, Вирджил выбыл примерно до конца текущего сезона.
???? @VirgilvDijk continuing to work his way back to full fitness. pic.twitter.com/1HGSJK6RZq— Liverpool FC (@LFC) February 24, 2021
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