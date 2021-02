Вирджил ван Дейк вернулся на поле

Нидерландский центрбэк "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк начал новый этап восстановления после тяжелой травмы - разрыв крестообразных связок колена. Ее он получил еще в октябре.

Как сообщают в клубе, 29-летний Вирджил тренируется по индивидуальной программе, но уже на поле и с мячом.

По оценкам медиков, Вирджил выбыл примерно до конца текущего сезона.

???? @VirgilvDijk continuing to work his way back to full fitness. pic.twitter.com/1HGSJK6RZq