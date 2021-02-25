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Гвардиола – о причинах победной серии: У Сити просто немало денег, чтобы купить много невероятных игроков

Англия
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Юмор радует

Гвардиола – о причинах победной серии: У Сити просто немало денег, чтобы купить много невероятных игроков

Telegraph

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола иронично ответил на вопрос о том, что именно позволило "горожанам" победить в 19 матчах подряд. Отметим, что шейхи потратили 707 миллионов евро на трансферы в эпоху Пепа (2016 – …). Цитирует испанца портал Goal.com.

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"У нас просто немало денег, чтобы купить много невероятных игроков. Это правда. Без качественных исполнителей мы не смогли бы сделать это. Фантастические футболисты, их менталитет, отличные отношения между собой… Ребята проводят каждый матч с мыслью о победе. Сегодня мы насладимся успехом. Ответный матч с "Боруссией" через 3 недели, наша следующая цель – "Вест Хэм". Пока мы думаем только об этом".

Вчера, 24 февраля, "Манчестер Сити" обыграл подопечных Розе в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Гвардиола одержал 81-ю победу в турнире и вышел на четвертое место в истории, сравнявшись с Жозе Моуриньо. Рекордсмен – Алекс Фергюсон (102 победы). В ТОП-4 также входят Карло Анчелотти (89) и Арсен Венгер (86).

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
25.02.2021 в 13:25
Чесність - сестра гумору.
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