Гвардиола назвал себя фанатом команды Ярмоленко

Менеджер "Ман Сити" Пеп Гвардиола похвалил "Вест Хэм" и его тренера Дэвида Мойеса перед встречей команд в АПЛ.

"После многих месяцев "Вест Хэм" все еще претендует на выход в Лигу чемпионов, это доказывает его силу. Они очень хороши. Темп их игры возрастал в течение нескольких сезонов. Я большой фанат Деклана Райса и Микейла Антонио, его движение создает проблемы всем защитникам", - заявил испанец на пресс-конференции.

"Дэвид Мойес прекрасно понимает футбол. Я обожаю тренеров, вроде него или Роя Ходжсона. Они работают невероятно долго. Я бы хотел проработать столько же и сохранить при этом страсть к футболу".

Напомним, за "Молотобойцев" играет украинец Андрей Ярмоленко, но у него травма колена, так что завтра мы его на поле почти наверняка не увидим.

Поединок "Горожан" против "Вест Хэма" начнется на "Этихаде" в 14:30 по Киеву.