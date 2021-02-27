Ливерпуль присмотрел замену для Вейналдума в Бундеслиге

"Ливерпуль" рассматривает полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Германии Флориана Нойхауса в качестве возможной замены для Жоржиньо Вейналдума.

Как известно, Вейналдум все ближе к концу своего контракта, а растущий интерес к Джорджиньо снижает шансы "Ливерпуля" сохранить игрока.

По информации Кристиана Фалька из Bild, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже смирился с неизбежностью ухода Вейналдума и сосредоточен на поисках другого полузащитника.

Ранее 23-летнего Нойхауса связывали с переходом в дортмундскую "Боруссию" и "Баварию".

В этом сезоне Бундеслиги Нойхаус забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи при 19 выходах в старте.