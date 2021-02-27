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Ливерпуль присмотрел замену для Вейналдума в Бундеслиге
Флориан Нойхаус может перебраться в АПЛ
"Ливерпуль" рассматривает полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Германии Флориана Нойхауса в качестве возможной замены для Жоржиньо Вейналдума.
Как известно, Вейналдум все ближе к концу своего контракта, а растущий интерес к Джорджиньо снижает шансы "Ливерпуля" сохранить игрока.
По информации Кристиана Фалька из Bild, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже смирился с неизбежностью ухода Вейналдума и сосредоточен на поисках другого полузащитника.
Ранее 23-летнего Нойхауса связывали с переходом в дортмундскую "Боруссию" и "Баварию".
В этом сезоне Бундеслиги Нойхаус забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи при 19 выходах в старте.
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