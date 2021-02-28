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Что это было?! ВИДЕО гениального гола пяткой из трясины английского футбола

Англия
(3 голосов)

Форвард Ноттс Каунти удивляет

Что это было?! ВИДЕО гениального гола пяткой из трясины английского футбола

Новина українською

Вряд ли вы когда-нибудь особенно обращали внимание на клуб "Ноттс Каунти", который в последний раз играл в высшем дивизионе Англии еще в 1984-м. Хотя в истории этого клуба есть победа в Кубке Англии, когда большинство клубов еще даже не родились - в 1894 году.

Сейчас "Ноттс Каунти" напоминает о себе лишь спорадически. Как в субботу, когда играл с "Оксфордом" в матче на Трофей Футбольной ассоциации (четвертый по рангу кубковый турнир в Англии, в котором играют клубы 5-8-го дивизиона). "Ноттс Каунти" победил 3:1, но не это важно, а то, как забил бельгийский форвард Элиша Сэм. Златан Ибрагимович наверняка оценит, да и на премию Пушкаша вполне может претендовать.

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