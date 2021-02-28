Что это было?! ВИДЕО гениального гола пяткой из трясины английского футбола

Вряд ли вы когда-нибудь особенно обращали внимание на клуб "Ноттс Каунти", который в последний раз играл в высшем дивизионе Англии еще в 1984-м. Хотя в истории этого клуба есть победа в Кубке Англии, когда большинство клубов еще даже не родились - в 1894 году.

Сейчас "Ноттс Каунти" напоминает о себе лишь спорадически. Как в субботу, когда играл с "Оксфордом" в матче на Трофей Футбольной ассоциации (четвертый по рангу кубковый турнир в Англии, в котором играют клубы 5-8-го дивизиона). "Ноттс Каунти" победил 3:1, но не это важно, а то, как забил бельгийский форвард Элиша Сэм. Златан Ибрагимович наверняка оценит, да и на премию Пушкаша вполне может претендовать.