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Что это было?! ВИДЕО гениального гола пяткой из трясины английского футбола
Форвард Ноттс Каунти удивляет
Вряд ли вы когда-нибудь особенно обращали внимание на клуб "Ноттс Каунти", который в последний раз играл в высшем дивизионе Англии еще в 1984-м. Хотя в истории этого клуба есть победа в Кубке Англии, когда большинство клубов еще даже не родились - в 1894 году.
Сейчас "Ноттс Каунти" напоминает о себе лишь спорадически. Как в субботу, когда играл с "Оксфордом" в матче на Трофей Футбольной ассоциации (четвертый по рангу кубковый турнир в Англии, в котором играют клубы 5-8-го дивизиона). "Ноттс Каунти" победил 3:1, но не это важно, а то, как забил бельгийский форвард Элиша Сэм. Златан Ибрагимович наверняка оценит, да и на премию Пушкаша вполне может претендовать.
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