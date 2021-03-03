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Ливерпуль – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 29-го тура АПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 29-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и лондонским "Челси".
Крайне интересный матч нас с вами ждет – встреча 5-й и 6-й команд Английской Премьер-лиги. "Красные" на "Энфилде" встретят соседей по таблице, гостей из Лондона, и попытаются их обыграть. Тем не менее, Тухель с "Челси" до сих пор не знает горечи поражений. Увидим ли мы очередные 0:0? Рискнут ли гости? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 4 марта – в 22:10 по киевскому времени.
Комментатор: Егор Старков
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