Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 27-го тура АПЛ

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 27-го тура чемпионата Англии между грандами из Манчестера – "Сити" и "Юнайтед".

В воскресенье одна из самых ярких вывесок британского футбола красиво засияет на "Этихаде" – лидер первенства принимает вторую команду лиги. Справятся ли подопечные Сульшера с давлением команды Гвардиолы на фоне наполнения собственного лазарета? Хватит ли Пепу минимальных оборотов, чтобы добиться положительного результата в матче с соседями? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 7 марта – в 18:25 по киевскому времени.

Комментатор: Влад Петрушевский