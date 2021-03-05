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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 27-го тура АПЛ
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Getty Images
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 27-го тура чемпионата Англии между грандами из Манчестера – "Сити" и "Юнайтед".
В воскресенье одна из самых ярких вывесок британского футбола красиво засияет на "Этихаде" – лидер первенства принимает вторую команду лиги. Справятся ли подопечные Сульшера с давлением команды Гвардиолы на фоне наполнения собственного лазарета? Хватит ли Пепу минимальных оборотов, чтобы добиться положительного результата в матче с соседями? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 7 марта – в 18:25 по киевскому времени.
Комментатор: Влад Петрушевский
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