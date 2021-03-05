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Замена Салаха - последняя капля в Ливерпуле? Поступок агента и мнение Каррагера
Еще один трансфер на лето
Агент Рами Аббас Исса, который представляет интересы египетского полузащитника "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха, отреагировал на решение главного тренера "красных" Юргена Клоппа заменить игрока в матче АПЛ против "Челси" (0:1).
Недоволний египтянин покинул поле на 62-й минуте, а вместо него вышел Алекс Окслейд-Чемберлен. Как реакцию на замену Аббас Исса в своем Твиттере тут же вместо сообщения просто поставил точку.
Экс-футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер удивился решению тренера Юргена Клоппа заменить Мохамеда Салаха.
Клопп никогда не стеснялся убирать Салаха с поля. Это не тот случай, когда он беспокоится, когда забирает своего основного футболиста. В игре с Челси Салах был не в лучшей форме, но в этом матче он не терял мяча. Просто он не так часто получал его. Нужно помнить, что Салах лучше действует без мяча - бегает и забивает.
Салах - отличный бомбардир, а "Ливерпулю" не хватало гола, которого команда нуждалась во втором тайме. Думал, что, может, причина в количестве сыгранных им матчей, но не знаю. Трудно ответить, но мне это показалось странным. Когда тебе нужен гол, необходимо как можно больше людей на поле, которые способны забить мяч. В то же время, даже когда Салах был на поле в течение часа, "Ливерпуль" не выглядел так, будто он забьет, и для меня это еще большая проблема, чем то, что происходит в обороне.
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