Артета насчет 1:1 с Бернли: Если даешь надежду любой команде АПЛ, они ею воспользуются

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями насчет ничьи с "Бернли" в матче 27-го тура АПЛ.

"На этом стадионе тяжело играть, но должен сказать, что нам стоило реализовать те серьезные моменты, которые у нас были. Когда упускаешь моменты и не принимаешь решения, сложно выигрывать в матчах. Если это не пенальти, то кто-то должен объяснить, что это такое.

Судя по созданным моментам, мы должны выиграть. Если нет победы, нужно присмотреться к себе. Мы полностью доминировали в первом тайме, но они усложняли игру большим количеством длинных мячей.

Мы создавали моменты и должны были выиграть с разницей в два или три гола. Если даешь хоть какую-то надежду какой-либо команде в Премьер-лиге, они ею воспользуются", – рассказал испанец.