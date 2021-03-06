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Артета насчет 1:1 с Бернли: Если даешь надежду любой команде АПЛ, они ею воспользуются
Наставник "пушкарей" подвел итоги матча с "Бернли"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями насчет
"На этом стадионе тяжело играть, но должен сказать, что нам стоило реализовать те серьезные моменты, которые у нас были. Когда упускаешь моменты и не принимаешь решения, сложно выигрывать в матчах. Если это не пенальти, то кто-то должен объяснить, что это такое.
Судя по созданным моментам, мы должны выиграть. Если нет победы, нужно присмотреться к себе. Мы полностью доминировали в первом тайме, но они усложняли игру большим количеством длинных мячей.
Мы создавали моменты и должны были выиграть с разницей в два или три гола. Если даешь хоть какую-то надежду какой-либо команде в Премьер-лиге, они ею воспользуются", – рассказал испанец.
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