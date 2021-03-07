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Игрок Фулхэма впервые за 15 лет забил на Энфилде
Антирекорды "мерсисайдцев" продолжаются
Фулгем/Автор невідомий
"Ливерпуль" принимает на своем стадионе "Фулхэм" в рамках 27-го раунда АПЛ. В конце первого тайма счет во встрече открыл игрок "дачников" Марио Лемина.
Этот гол стал первым от футболиста "Фулхэма" за 15 лет на "Энфилде". Последний раз они забивали на этом стадионе в марте 2006 года. Однако, в 2012-м "дачники" одержали выездную победу над "мерсисайдцами" со счетом 0:1, в которой единственный мяч забил игрок "Ливерпуля" Мартин Шкртел (автогол).
Если матч завершится с этим же счетом, что и сейчас (0:1), то "Фулхэм" во второй раз в этом веке поедет с "Энфилда" с тремя очками, но все равно останется в зоне вылета турнирки.
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