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Вест Хэм - Лидс 2:0. Когда класс и порядок чуть выше

Англия
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Гости были близки к приемлемому результату, не хватило каких-то мелочей

Вест Хэм - Лидс 2:0. Когда класс и порядок чуть выше

Фото - ВВС, автор невідомий

UA-Футбол
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Подопечные Бьелсы активнее действовали в дебюте, даже получилось забить, причем дважды мяч побывал в воротах Фабиански. Другое дело, что оба мяча арбитр справедливо отменил - очевидный офсайд и нарушение правил были в обоих случаях. Видимо, эти моменты подкосили уверенность "белых" в своих силах.

"Лидсу" часто не хватало полшага, мелочи в единоборстве, а ударам точности. "Вест Хэм" постепенно взял игру под свой контроль, заставив соперника больше внимания уделять обороне. Вот только защита своих ворот - не стихия команды Бьелсы. На 19-й минуте Эйлинг сфолил в своей штрафной, пенальти вызвался бить Лингард... и не смог переиграть голкипера. Однако Меслье отбил мяч перед собой и Джесси оказался первым на добивании.

А затем счет и вовсе стал 2:0. "Лидс" пропустил контратаку, хозяева заработали угловой и великолепно его разыграли. Крессуэлл навесил на Доусона и тот головой вколотил мяч в сетку. Двумя шансами воспользовались "молотобойцы", чего не смогли сделать "белые".

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Конечно, лондонцы играли по счету и позволяли гостям доминировать, были периоды, когда очень серьезное преимущество было у "Лидса". Вот только необходимо еще уметь реализовывавать созданные моменты. Особо активно выглядели Бамфорд и Рафинья, хотя забить они так и не смогли, иногда казалось, что не хватало удачи, скорее, уверенности и класса.

Таким образом, "Вест Хэм" продолжает бороться за место в группе лидеров, и претендовать на еврокубковые позиции. А вот у "Лидса" в этом сезоне уже нет никаких турнирных задач, выше десятого места "белые" вряд ли поднимутся, можно подумать о подготовке к следующему сезону.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Вест Хэм - Лидс 2:0

Голы: Лингард 20, Доусон 27

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 5. Цоуфал, 15. Доусон, 23. Диоп, 18. Форнальс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 9. Бенрахма (Боуэн 73), 11. Лингард (Джонсон 87).

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 14. Льоренте, 11. Робертс (Родриго 61), 15. Даллас, 23. Филлипс, 43. Клих (Алиоски 46), 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 17. Кошта (Харисон 46).

Предупреждения: Лингард 79 - Филлипс 49

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В статье: Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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