Стивен Джеррард одной фразой положил конец слухам относительно Ливерпуля

Наставник шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард отверг предположения, которые привязывают его к работе в "Ливерпуле" после того, как он привел "рейнджеров" к первому титулу за последние 10 лет.

Статус Джеррарда как иконы "Ливерпуля", сборной Англии, в сочетании с его успехом в Шотландии привел к тому, что его стали сватать на место Юргена Клоппа, под которым в последнее время шатается кресло.

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В интервью ITV Джеррард заявил, что надеется на то, что Юрген останется в "Ливерпуле" еще на несколько лет.