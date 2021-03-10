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Стивен Джеррард одной фразой положил конец слухам относительно Ливерпуля
Верит в Клоппа
Liverpool
Наставник шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард отверг предположения, которые привязывают его к работе в "Ливерпуле" после того, как он привел "рейнджеров" к первому титулу за последние 10 лет.
Статус Джеррарда как иконы "Ливерпуля", сборной Англии, в сочетании с его успехом в Шотландии привел к тому, что его стали сватать на место Юргена Клоппа, под которым в последнее время шатается кресло.
В интервью ITV Джеррард заявил, что надеется на то, что Юрген останется в "Ливерпуле" еще на несколько лет.
У "Ливерпуля" - один из лучших в мире тренеров, который ежеминутно руководит нашим клубом. Я люблю его, надеюсь, что он останется еще на несколько лет - я же устроился работать в Шотландии, не думаю, что сейчас будет корректно говорить о "Ливерпуле" - надеюсь, Юрген останется здесь на долгие годы.
"Ливерпуль" - это мой клуб. Мечтаю ли однажды стать тренером "Ливерпуля"? Да. Но пока я не готов. Но кто скажет, что я когда-либо буду годиться для этого? На этой планете много тренеров. И нам прежде всего нужно уважать Юргена.
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