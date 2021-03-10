Лидер Манчестер Юнайтед требует от клуба новых трансферов - за новое соглашение

Португальский атакующий полузащитник Бруну Фернандеш требует гарантий новых трансферов от "Манчестер Юнайтед" перед подписанием собственного соглашения с клубом, сообщает The Sun.

"Красные дьяволы" стремятся подписать с Фернандешем новое соглашение, которое может удвоить его имеющуюся зарплату.

Но 26-летний игрок еще и хочет быть уверенным, что Юнайтед будет активным на трансферном рынке до того, как подпишет долгосрочный контракт.

Португалец выступает за МЮ с января 2020 года. В этом сезоне Бруну Фернандеш провел уже 41 поединок за "Манчестер Юнайтед". Забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.