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Лидер Манчестер Юнайтед требует от клуба новых трансферов - за новое соглашение

Англия
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Мало ему двойного повышения зарплаты

Лидер Манчестер Юнайтед требует от клуба новых трансферов - за новое соглашение

MU

Новина українською

Португальский атакующий полузащитник Бруну Фернандеш требует гарантий новых трансферов от "Манчестер Юнайтед" перед подписанием собственного соглашения с клубом, сообщает The Sun.

"Красные дьяволы" стремятся подписать с Фернандешем новое соглашение, которое может удвоить его имеющуюся зарплату.

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Но 26-летний игрок еще и хочет быть уверенным, что Юнайтед будет активным на трансферном рынке до того, как подпишет долгосрочный контракт.

Португалец выступает за МЮ с января 2020 года. В этом сезоне Бруну Фернандеш провел уже 41 поединок за "Манчестер Юнайтед". Забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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