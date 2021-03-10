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Лидер Манчестер Юнайтед требует от клуба новых трансферов - за новое соглашение
Мало ему двойного повышения зарплаты
MU
Португальский атакующий полузащитник Бруну Фернандеш требует гарантий новых трансферов от "Манчестер Юнайтед" перед подписанием собственного соглашения с клубом, сообщает The Sun.
"Красные дьяволы" стремятся подписать с Фернандешем новое соглашение, которое может удвоить его имеющуюся зарплату.
Но 26-летний игрок еще и хочет быть уверенным, что Юнайтед будет активным на трансферном рынке до того, как подпишет долгосрочный контракт.
Португалец выступает за МЮ с января 2020 года. В этом сезоне Бруну Фернандеш провел уже 41 поединок за "Манчестер Юнайтед". Забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.
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