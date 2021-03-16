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Тоттенхэм и Челси готовы заплатить 55 миллионов евро за Дибалу

Англия
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Футболист может сменить клубную прописку

Тоттенхэм и Челси готовы заплатить 55 миллионов евро за Дибалу

AS

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"Тоттенхэм" и "Челси" проявляют интерес к нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает Sport Witness со ссылкой на France Football.

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По информации источника, оба лондонских клуба готовы заплатить за 27-летнего аргентинца около 55 миллионов евро. Сообщается, что "Ювентус" может продать футболиста летом, поскольку тот до сих пор не продлил контракт с клубом.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 16 матчей за "Ювентус", на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Пауло Дибала
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