Тоттенхэм и Челси готовы заплатить 55 миллионов евро за Дибалу

"Тоттенхэм" и "Челси" проявляют интерес к нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале, сообщает Sport Witness со ссылкой на France Football.

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По информации источника, оба лондонских клуба готовы заплатить за 27-летнего аргентинца около 55 миллионов евро. Сообщается, что "Ювентус" может продать футболиста летом, поскольку тот до сих пор не продлил контракт с клубом.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 16 матчей за "Ювентус", на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.