Ли Бойер покинул родной клуб ради спасения команды из Чемпионшипа

Ли Бойер ушел с поста главного тренера клуба "Чарльтон Атлетик" (занимает 10 позицию в английском аналоге украинской Второй лиги), который возглавлял с перерывами с 2017 года. Это была его первая практика в карьере тренера.

44-летний коуч сообщил своим игрокам об этом решении в понедельник утром, сообщает South London Press.

Сейчас экс-звезда "Лидса" считается кандидатом на должность в "Бирмингем Сити" (занимает 21 место из 24 команд в Чемпионшипе - аналог украинской Первой лиги).

Ли Бойер известный как футболист-полузащитник (карьера - 1993-2012 годов) многих клубов АПЛ, выступал в сборной Англии в 2002 году. Начинал профессиональную карьеру в лондонском "Чарльтон Атлетик".