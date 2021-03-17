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"Лучше читайте книги". Тухель остроумно ответил на вопрос журналиста об адаптации Вернера в Челси

Англия
(2 голосов)

Тимо все отправляют назад в Германию

"Лучше читайте книги". Тухель остроумно ответил на вопрос журналиста об адаптации Вернера в Челси

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

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Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель пообщался с прессой перед ответным матчем с мадридским "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Один из самых интересных вопросов был о немецком форварде "синих".

"Возвращение Вернера в Германию? Прекратите читать это. Что вы вообще читаете? Я бы посоветовал вам книги! Тимо провел потрясающий матч с "Ливерпулем" – свой лучший с тех пор, как я возглавил команду. Он великолепно отыграл против "Эвертона", регулярно получал моменты, Тимо не должен переживать. Против "Лидса" он не вышел, так как я дал ему возможность передохнуть".

"Реализация может влиять на уверенность, однако важно сосредоточиться на процессе и правильных решениях – все остальное сделает мяч. У меня нет времени размышлять о том, что будет летом".

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Тимо Вернер
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Источник:
Goal.com

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