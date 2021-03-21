Кубок Англии. Лестер - Манчестер Юнайтед 3:1. История классических ошибок

В дебюте манкунианцы постарались завладеть центральным плацдармом, при этом выглядели гости слишком медлительно, даже высокомерно. Словно статус фаворита матча сыграл против "красных дьяволов". "Лисы" за счет скорости и точных, коротких передач проходили центр, организовывали острые выпады и первые опасные моменты стали возникать именно у хозяев.

Варди мог забивать уже на 17-й минуте, выручил "Ман Юнайтед" Хендерсон, взяв сложный удар с близкого расстояния. Казалось, что плотно опекали лидера атак "Лестера" защитники, но Варди все равно вырывался на оперативный простор. В прессинге на ворота гостей участвовал Варди, помог ошибиться Фреду, который неудачно отдал пас назад, Ихеаначо перехватил мяч, обыграл голкипера и пробил фактически по пустым воротам - 1:0.

В первом тайме у "МЮ" было достаточно сил, получилось активизироваться и завладеть большим территориальным преимуществом. А может хозяева решили сыграть от обороны и посмотреть, что теперь предложат им подопечные Сульшера. Получилось отыграться у манкунианцев после флангового прострела низом от Погба, Гринвуд нанес смачный удар точно в цель из пределов штрафной. Казалось, что теперь "Юнайтед" должен добавить и развить свое преимущество, все в их руках и ногах, но не вышло. Подопечные Роджерса оказались лучше готовыми к поединку.

В конце первого тайма Пересу немного не хватило, чтобы поразить цель из убойной позиции. Провал защиты "МЮ" - просто выпустили соперника. А в самом начале второго тайма Тилеманс прорвался через плотный редут защитников, словно нож сквозь мало, и нанес классный удар в самый угол - 2:1.

Два хороших момента упустил Варди, ветеран буквально разрывал оборону соперника, свежести "красным дьяволам" не хватало, еще и сказывалась усталость. Все же у "Лестера" было больше времени, чтобы отдохнуть и полноценно подготовиться к поединку. В последней трети гости совсем подсели, и более вероятным казалось, что счет станет 3:1, чем 2:2. Так оно и случилось. Олбрайтон разыграл штрафной, а Ихеаначо выиграл позицию и борьбу на "втором этаже", головой пробив под перекладину.

"Ман Юнайтед" совсем расклеился в эндшпиле, даже на финальный штурм его не хватило. На последних минутах можно отметить только один момент у гостей с участием Фернандеша. Шмейхель сыграл надежно. Как итог - "Лестер" воспользовался усталостью соперника и подловил его на ожидаемых ошибках. Поэтому "лисы" справедливо добывают путевку в 1/2 финала и выбивают из турнира 12-кратного победителя Кубка.

Кубок Англии. Четвертьфинал

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Лестер - Ман Юнайтед 3:1

Голы: Ихеаначо 25, Тилеманс 52, Ихеаначо 78 - Гринвуд 38

Лестер: 1. Шмейхель, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 25. Ндиди, 27. Кастань, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 9. Варди, 14. Ихеаначо, 17. Перес (Прат 73).

Манчестер Юнайтед: 26. Хендерсон, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 27. Теллес (Кавани 64), 6. Погба (Шоу 64), 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 31. Матич (Фернандеш 64), 34. ван де Беек (МакТоминай 64), 17. Фред, 9. Марсьяль.

Предупреждения: Олбрайтон 69, Эванс 76 - Магуайр 30, МакТоминай 72