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Тиагу Силва продлит контракт с Челси
Защитник подписал соглашение на сезон, но аренда подходит к концу
BB
Защитник "Челси" Тиагу Силва близок к продлению контракта с лондонским клубом, утверждает Daily Express. 36-летний бразилец дал принципиальное согласие остаться в Англии еще на сезон.
Когда в августе прошлого года Силва присоединился к "Челси" как свободный агент, то заключил контракт до конца этого сезона с опцией продления на 12 месяцев.
На его счету 2 гола в 21 матче за "синих". Добавим, чо Силва пропустил восемь последних матчей "Челси" из-за травмы бедра, однако должен вернуться после международного перерыва.
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