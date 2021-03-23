Тиагу Силва продлит контракт с Челси

Защитник "Челси" Тиагу Силва близок к продлению контракта с лондонским клубом, утверждает Daily Express. 36-летний бразилец дал принципиальное согласие остаться в Англии еще на сезон.

Когда в августе прошлого года Силва присоединился к "Челси" как свободный агент, то заключил контракт до конца этого сезона с опцией продления на 12 месяцев.

На его счету 2 гола в 21 матче за "синих". Добавим, чо Силва пропустил восемь последних матчей "Челси" из-за травмы бедра, однако должен вернуться после международного перерыва.