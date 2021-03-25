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Манчестер Сити подпишет "нового Неймара", которого сватали в Шахтер
Гвардиола забирает себе
Английский "Манчестер Сити" завершает подписание "вундеркида" бразильского "Флумененсе" - атакующего хавбека Кайки.
Сити ведет переговоры с представителями 17-летнего игрока по трансферу летом в размере 30 млн долларов, сообщает The Sun.
Кайки был назван "следующим Неймаром" и был лучшим бомбардиром в прошлогоднем чемпионате Бразилии U-17.
Накануне в Украине распространялись слухи о том, что за Кайки внимательно наблюдал "Шахтер" и собирался его подписать.
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