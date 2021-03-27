Манчестер Сити уверен, что Де Брюйне останется

Английский "Манчестер Сити" уверен, что 29-летний Кевин Де Брюйне продлит контракт с клубом, который завершается летом 2023. "Горожане" считают, что это лишь вопрос времени. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Также на повестке дня находится соглашение между клубом и 26-летним вингером Рахимом Стерлингом. В англичанина срок контракта с "Манчестер Сити" действителен, как и у бельгийца, еще два года.

А вот в Серхио Агуэро соглашение завершается уже этим летом и пока аргентинец не решил где продолжит свою карьеру. Романо пишет, что нападающий определится в ближайшие недели.

Отметим, что Де Брюйне и Стерлинг присоединились к команде летом 2015 года. Аналитический портал Transfermarkt повесил на обоих ценник по 100 млн евро.

32-летний Агуэро же проводит 10-й сезон в составе "МС". Правда, большинство игр с июня он пропустил из-за травмы. За последние девять месяцев аргентинец начал лишь пять матчей в стартовом составе. Его Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.