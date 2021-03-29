По протоптанной дорожке: защитник РБ Лейпциг близок к переходу в Ливерпуль

Защитник "РБ Лейпциг" и молодежной сборной Франции Ибраима Конате может продолжить карьеру в английском "Ливерпуле". По информации авторитетного издания The Athletic, "красные" действительно близки к финалу сделки по трансферу француза.

21-летний Конате перейдет в "Ливерпуль" за 40 миллионов евро. В сезоне-2020/21 он сыграл в 9 матчах Бундеслиги и забил 1 гол. С 2019 года Ибраима вызывается в молодежную сборную Франции.

Конате склонен к травмам, в своей профессиональной карьере, в столь юном возрасте, он уже успел пропустить 46 поединков из-за повреждений. Напомним, в текущем сезоне лазарет мерсисайдцев регулярно переполнен центральными защитниками (Ван Дейк, Матип, Гомес и другие).