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По протоптанной дорожке: защитник РБ Лейпциг близок к переходу в Ливерпуль
Минамино и Кейта пришли в английский клуб из системы РБ
Фото: The Athletic
Защитник "РБ Лейпциг" и молодежной сборной Франции Ибраима Конате может продолжить карьеру в английском "Ливерпуле". По информации авторитетного издания The Athletic, "красные" действительно близки к финалу сделки по трансферу француза.
21-летний Конате перейдет в "Ливерпуль" за 40 миллионов евро. В сезоне-2020/21 он сыграл в 9 матчах Бундеслиги и забил 1 гол. С 2019 года Ибраима вызывается в молодежную сборную Франции.
Конате склонен к травмам, в своей профессиональной карьере, в столь юном возрасте, он уже успел пропустить 46 поединков из-за повреждений. Напомним, в текущем сезоне лазарет мерсисайдцев регулярно переполнен центральными защитниками (Ван Дейк, Матип, Гомес и другие).
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