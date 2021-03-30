  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль ведет переговоры с защитником РБ Лейпциг
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль ведет переговоры с защитником РБ Лейпциг

Англия
(1 голосов)

Ещё один трансфер?

Ливерпуль ведет переговоры с защитником РБ Лейпциг

Новина українською

Защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате стал ещё ближе к переходу в "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.

По информации RMC Sport, 21-летний французский футболист прошёл часть медицинских тестов для мерсисайдцев. Их результаты не уточняются. Вероятно, полноценное обследование состоится позднее, когда клубы окончательно согласуют трансфер.

Читайте такжеВыгодный союз. Леонарду Жардим - идеальный тренер для Шахтера

В нынешнем сезоне Конате сыграл в 9 матчах чемпионата Германии и забил 1 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг Ибраима Конате
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...