Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль ведет переговоры с защитником РБ Лейпциг
Ещё один трансфер?
Защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате стал ещё ближе к переходу в "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.
По информации RMC Sport, 21-летний французский футболист прошёл часть медицинских тестов для мерсисайдцев. Их результаты не уточняются. Вероятно, полноценное обследование состоится позднее, когда клубы окончательно согласуют трансфер.
В нынешнем сезоне Конате сыграл в 9 матчах чемпионата Германии и забил 1 гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Караваева предложили турецкому Трабзонспору - источник
- "Это слишком". Дель Пьеро осудил Роналду за то, что португалец бросил на газон капитанскую повязку
- Неудача молодежки, возвращение Степаненко, уход Агуэро из Сити. Главные новости за 29 марта
- На героя загребского Динамо из Лиги Европы выстраивается очередь претендентов
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...