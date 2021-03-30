Ливерпуль ведет переговоры с защитником РБ Лейпциг

Защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате стал ещё ближе к переходу в "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.

По информации RMC Sport, 21-летний французский футболист прошёл часть медицинских тестов для мерсисайдцев. Их результаты не уточняются. Вероятно, полноценное обследование состоится позднее, когда клубы окончательно согласуют трансфер.

В нынешнем сезоне Конате сыграл в 9 матчах чемпионата Германии и забил 1 гол.