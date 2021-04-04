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“Я тот же тренер, но игроки - другие”. Моуриньо объяснил, почему Тоттенхэм снова не удержал победу
Особенный не берет вину на себя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуриньо очень редко берет вину за результат на себя, не исключением стал и матч “Тоттенхэма” с “Ньюкаслом”. Команда Жозе Моуриньо выигрывала 2:1, но позволила сопернику сравнять счет в конце игры. “Тоттенхэм” не досчитался уже 11 очков в этом сезоне АПЛ из-за голов, пропущенных в последние десять минут.
В интервью британским СМИ Моуриньо обвинил в неудачном результате игроков своей команды.
На реплику корреспондента BBC Radio 5 live, что в прошлом он славился тем, что умел удержать победный результат, Моуриньо ответил категорично: “Я тот же тренер, но игроки – другие” (Same coach, different players).
“Я очень разочарован, – говорит Моуриньо. – Мы должны были побеждать и приехали сюда только ради победы. Мы близки к этому, но в то же время из-за большего количество ошибок в защите в нашей игре была нестабильность. На протяжении всего матча мы давали возможность “Ньюкаслу” оставаться в игре”.
Позже в комментарии Sky Sports Моуриньо заметил, что он поседел из-за “вещей, которые он не привык видеть в матчах такого уровня”.
После 30 туров “Тоттенхэм” занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место. “Шпоры” отстают на два очка от четвертого “Челси” и имеют столько же пунктов (49), сколько “Ливерпуль” и “Вест Хэм”, который сыграет завтра.
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