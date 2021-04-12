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Замена Агуэро: Манчестер Сити заинтересован в приобретении юного форварда Флуминенсе
"Горняки" тоже интересовались
Фото: The Sun
Нападающий бразильского "Флуминенсе" Кайки может перейти в английский "Манчестер Сити". Ранее об этом ходили слухи, преимущественно от ненадежных порталов. На этот раз о трансфере сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
"Горожане" следят за 17-летним игроком с февраля и готовы предложить 10 миллионов евро. Сумма может возрасти до 17 миллионов с учетом различных бонусов. Кайки сможет присоединиться к команде через год, когда ему исполнится 18, контракт заключат на 5 лет.
Напомним, ранее стало известно, что Серхио Агуэро покинет "Манчестер Сити" по истечению соглашения этим летом. Также мы сообщали о том, что Кайки интересовался "Шахтер".
Manchester City are working since February to sign Kayky from Fluminense. Last details and work permit in order to complete the deal for €10m + add ons [potential €17m]. Five years contract. ???? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2021
Kayky is expected to join Man City in summer 2022.
(Oh, what a goal... ????????) https://t.co/ze8a5k9EWr
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