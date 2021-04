Замена Агуэро: Манчестер Сити заинтересован в приобретении юного форварда Флуминенсе

Нападающий бразильского "Флуминенсе" Кайки может перейти в английский "Манчестер Сити". Ранее об этом ходили слухи, преимущественно от ненадежных порталов. На этот раз о трансфере сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Горожане" следят за 17-летним игроком с февраля и готовы предложить 10 миллионов евро. Сумма может возрасти до 17 миллионов с учетом различных бонусов. Кайки сможет присоединиться к команде через год, когда ему исполнится 18, контракт заключат на 5 лет.

Напомним, ранее стало известно, что Серхио Агуэро покинет "Манчестер Сити" по истечению соглашения этим летом. Также мы сообщали о том, что Кайки интересовался "Шахтер".

Manchester City are working since February to sign Kayky from Fluminense. Last details and work permit in order to complete the deal for €10m + add ons [potential €17m]. Five years contract. ???? #MCFC



Kayky is expected to join Man City in summer 2022.



(Oh, what a goal... ????????) https://t.co/ze8a5k9EWr