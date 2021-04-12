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Замена Агуэро: Манчестер Сити заинтересован в приобретении юного форварда Флуминенсе

Англия
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Замена Агуэро: Манчестер Сити заинтересован в приобретении юного форварда Флуминенсе

Фото: The Sun

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Нападающий бразильского "Флуминенсе" Кайки может перейти в английский "Манчестер Сити". Ранее об этом ходили слухи, преимущественно от ненадежных порталов. На этот раз о трансфере сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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"Горожане" следят за 17-летним игроком с февраля и готовы предложить 10 миллионов евро. Сумма может возрасти до 17 миллионов с учетом различных бонусов. Кайки сможет присоединиться к команде через год, когда ему исполнится 18, контракт заключат на 5 лет.

Напомним, ранее стало известно, что Серхио Агуэро покинет "Манчестер Сити" по истечению соглашения этим летом. Также мы сообщали о том, что Кайки интересовался "Шахтер".

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В статье: Манчестер Сити Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Кайки
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