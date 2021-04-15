Резиновый стадион. К годовщине рекорда посещаемости еврокубковых матчей

Сегодня исполняется ровно 51 год с тех пор, как был установлен невероятный рекорд посещаемости еврокубковых матчей, который вряд ли будет побит как в эпоху нынешнего тотального пресыщения футболом, так и в обозримом будущем.

Но 15-го апреля 1970-го года, когда каждый поход на Игру еще оставался сродни большому празднику, ответный поединок 1/2 финала Кубка европейских чемпионов между шотландским "Селтиком" и английским "Лидсом" собрал на трибунах стадиона "Хэмпден-Парк" в Глазго 136.505 любителей футбола! И надо сказать, посмотреть тогда было на что. Матч двух великих команд своего времени. Кроме того, двух британских команд. Более того: Англия против Шотландии. Не удивительно, что сразу после жеребьевки полуфиналов ЛЧ это противостояние было названо "Великой битвой за Британию".

Звездный "Лидс", годом ранее впервые выигравший чемпионство в Англии, был заполнен игроками нескольких сборных. "Три льва" были представлены шестью футболистами, включая чемпиона мира-1966 Джекки Чарльтона и Алана Кларка, на тот момент самого дорогого игрока Великобритании (летом 1969-го он был куплен в "Лестере" за рекордные тогда 165 000 фунтов стерлингов). Ворота "павлинов" защищал знаменитый валлиец Гарет Спрейк по прозвищу "Неосторожные ручки", которое получил на заре своей карьеры за курьезный автогол. А капитаном "Лидса" был один из самых известных игроков шотландского футбола того времени – Билли Бремнер. Кроме него цвета йоркширской команды защищали еще два представителя "Тартановой армии" – Питер Лоример и Эдди Грей. Но и в "Селтике" хватало великих мастеров. В строю оставались еще семеро победителей Кубка чемпионов-1967: Билли Макнилл (этот защитник в течение 13 лет бессменно носил капитанскую повязку "кельтов" и впоследствии был признан лучшим капитаном "бело-зеленых" за всю историю клуба), Томми Геммелл, Бобби Мердок, Джимми Джонстон (величайший игрок "Хупс" всех времен и народов), Бобби Ленокс, Берти Олд.

В первом матче, прошедшем двумя неделями ранее на "Элланд Роуд" в Лидсе, шотландцы одержали неожиданную выездную победу – 1:0. Причем, единственный гол уже на 40-й секунде (!) поединка забил молодой хавбек "кельтов" Джордж Коннелли, вышедший в основном составе "зелено-белых".

Естественно, что англичане, считавшиеся фаворитом этой пары, в Глазго ехали за реваншем. В свою очередь, вся Шотландия жаждала продолжения триумфа. Спрос на билеты был огромным и намного превосходил возможности "Селтик-Парка", клубной арены "кельтов", рассчитанной "всего" на 60 000 зрителей. И тогда по просьбе наставника "Хупс" Джока Стейна игру было решено провести на национальном стадионе "Хэмпден-Парк". До середины 1940-х годов, пока местами для сидения (а чаще – для стояния) служили ярусы бетонных ступеней, он был способен принять до 150 000 посетителей. Этот максимум был почти достигнут в апреле 1937-го года, когда за матчем Британского чемпионата между сборными Шотландии и Англии наблюдали 149 415 человек. Но когда стадион оборудовали деревянными лавками, это сказалось на его общей вместимости в сторону уменьшения до 135 000. Вся эта квота была выбрана желающими посмотреть вживую финальный акт "Великой битвы за Британию", а еще несколько сотен стояли в проходах.

Матч оправдал все ожидания, став настоящим триллером. На 14-й минуте шансы команд уровнял "свой среди чужих" Бремнер. Шотландский капитан "Лидса" мощно приложился из-за пределов штрафной, и мяч, словно выпущенный из катапульты, вонзился точно в "девятку". "Это был гол-шедевр, абсолютная красота от маленького Билли, – вспоминал позже хавбек "Селтика" Дэвид Хэй. – А после этого на стадионе установилась такая тишина, которую я нигде и никогда больше не слышал".

В следующие полчаса игра напоминала качели, где свои моменты поочередно упускали оба соперника. Пока в дебюте второго тайма удача не улыбнулась хозяевам. После розыгрыша углового Роберт Олд выиграл "второй этаж" и сбросил мяч на дальнюю штангу, где очень самоотверженно сыграл Джон Хьюз: нырнул рыбкой и головой внес снаряд в ворота англичан – 1:1. И буквально тут же, не дав "павлинам" опомниться, "кельты" забили и второй гол. Его организовал неутомимый вингер "клеверов" Джимми Джонстон, о котором опекавший его в тех играх защитник сборной Англии Терри Купер позже сказал: "Меня до сих пор преследуют кошмары. Мне всегда казалось, я умею читать игру, однако отобрать мяч у Джонстона было невозможно физически".

Миниатюрный шотландец (рост 157 см) вихрем пронесся по правому флангу и, чуть срезав угол, прострелил точно на набегающего Бобби Мердока – 2:1. Этот счет уже не изменился до финального свистка западногерманского арбитра Герхарда Шуленбурга, и таким образом "Селтик" стал первым британским клубом, дважды добравшимся до финала Кубка европейских чемпионов. На следующий день газета The Glasgow Herald писала: "В то время как большая часть человечества молилась небесам о судьбе экипажа "Аполлона-13" (на летевшем к Луне американском космическом корабле возникли серьезные неполадки, но он сумел благополучно вернуться на Землю через несколько часов после матча в Глазго. – Авт.), 136 505 человек на "Хэмпден-Парке" увидели аварийную посадку "Лидс Юнайтед".

Увы, но потратив слишком много сил и эмоций в "Битве за Британию", в финале, прошедшем на миланском "Сан-Сиро", "Селтик" не сумел совладать с голландским "Фейеноордом", уступив в дополнительное время – 1:2.